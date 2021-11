Conte, vendetta dopo le nomine Rai: subito ospite da Formigli a Piazza Pulita

Giuseppe Conte ospite di Corrado Formigli a "Piazza Pulita" dopo la polemica sulle nomine Rai

La vendetta è un piatto che va servito.... caldo. Giuseppe Conte sarà ospite questa sera della trasmissione di La7 "Piazza Pulita". Un'uscita televisiva che arriva il giorno dopo il clamoroso strappo con l'ad Rai Carlo Fuortes reo, secondo Conte, di aver continuato "ad applicare la vecchia logica che prevede di tenere conto delle istanze delle varie forze politiche" e "nell'applicare questo criterio ha però scelto di escludere, fra tutte le forze dell'arco parlamentare, unicamente il Movimento 5 Stelle, partito di maggioranza relativa grazie a 11 milioni di elettori". Ma l'attacco vero Conte l'ha fatto al suo successore Mario Draghi. "Ci chiediamo che ruolo abbia giocato il governo in tutto questo", ha scandito il leader pentastellato.

Giuseppe Conte a "Piazza Pulita", malumore diffuso nel M5s per il "metodo" adottato sulle nomine Rai

Il mulomore è diffuso, anche all'interno della galassia pentastellata dove diversi esponenti hanno lasciato trapelare l'insoddisfazione sul metodo del loro presidente. Intanto l'accordo raggiunto ieri è stato ratificato oggi dal Cda della Rai che ha dato il via libera alle nomine proposte da Fuortes ma senza l'unanimità. Monica Maggioni andrà al Tg1, Gennaro Sangiuliano resta al Tg2 e Simona Sala andrà al Tg3. Tutto confermato.

Giuseppe Conte raccoglie subito l'invito di Formigli dopo le critiche del conduttore di "Piazza Pulita"

Nel punto stampa alla Camera, con tutto lo stato maggiore pentastellato alle spalle, l'avvocato di Volturara Appula l'ha detto chiaramente: "Il Movimento 5 Stelle farà sentire la sua voce altrove". E Corrado Formigli non è stato tenero ieri quando ha criticato l'uscita durissima di Conte: “Ma non dovevano essere i Cinque Stelle il movimento che spingeva per far uscire i partiti dalla Rai? Con queste dichiarazioni accettano l’idea della lottizzazione, è l’ufficializzazione del manuale Cencelli da parte di Conte", ha detto il conduttore di La7 interpellato dall'Adnkronos. "Non c’era mai stata - ha sottolineato - una dichiarazione così netta di accettazione della logica della spartizione. Cioè dicono apertamente di essere stati usurpati perché una o due poltrone spettavano a loro. È deprimente sentire un’affermazione così smaccata”. Ma l'ex premier ora vuole vendicarsi e spiegherà le ragioni del suo strappo proprio a "Piazza Pulita".

Il punto stampa di Conte dove annuncia che i pentastellati non andranno più in Rai