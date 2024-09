"Banche, assicurazioni e multiutility energetiche. Contributo straordinario per aiutare l'economia"

"Non parliamo di extra-profitti, ma banche, assicurazioni e utility energetiche che hanno fatto utili importanti possono essere chiamate bonariamente a contribuire"



"E' esattamente la nostra posizione". Con queste parole Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le parole del responsabile economico di Fratelli d'Italia, Marco Osnato, su un eventuale contributo nella manovra da parte delle banche per sostenere la crescita economica. "Ma non solo le banche", spiega Nevi.



"Noi pensiamo anche alle assicurazioni e alle multiutility energetiche, a partire da quelle pubbliche, che visti gli enormi profitti possono dare un contributo straordinario per aiutare l'economia italiana, certamente non per far aumentare la spesa improduttiva. Non parliamo di extra-profitti, ma banche, assicurazioni e utility energetiche che hanno fatto utili importanti possono essere chiamate bonariamente a contribuire. No a nuove tasse ma un appello a un aiuto straordinario in questa fase per aiutare il Paese e i cittadini ci può stare", conclude Nevi.