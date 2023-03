Copia il discorso di Mussolini, manager della pa scelto da Meloni si dimette

Il caso del manager Claudio Anastasio: la mail in cui cita Mussolini

Claudio Anastasio, su spinta del governo, si è dimesso dalla carica di presidente di un società che si occupa di supportare la pubblica amministrazione, denominata 3-I Spa. Il manager era stato scelto proprio dalla premier Meloni. Il motivo del passo indietro - si legge su Repubblica - è dovuto ad una mail scritta ai suoi dipendenti. Anastasio in quella missiva aveva copiato parola per parola il celebre discorso del 3 gennaio 1925 con cui Mussolini rivendicò la responsabilità politica del delitto Matteotti e la cosa non è passata inosservata. "Ma poi, o signori, - ha scritto Anastasio - quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, io dichiaro qui, al cospetto di Voi, ed al cospetto di tutto il governo italiano, che assumo (io solo!) la responsabilità di 3-I (politica! morale! storica!) di tutto quanto è avvenuto".

"Se le frasi più o meno storpiate - prosegue Anastasio citando Mussolini - bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda! Se 3-I è stata una mia colpa, a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l’ho alimentato nel mio ruolo". Poco fa, - riporta Repubblica -, il manager si è dimesso: "Comunico la volontà irrevocabile di rassegnare le mie dimissioni dall’incarico di componente del cda e presidente della società 3-I S.p.A. con effetto immediato", ha scritto. Stavolta senza citare Mussolini. Le dimissioni vengono confermate dall’agenzia di stampa Ansa, che cita come fonte il governo Meloni.