Coronavirus, Bettini blinda il governo: "E' il momento della grande politica"

L'emergenza Coronavirus in Italia non conosce sosta, la fase 2 è partita, ma i problemi da affrontare e risolvere sono tanti. Compito della politica soprattutto. Per questo da Goffredo Bettini, importante esponente del Pd arriva una blindatura al governo. "Non c'è spazio politico nè morale per tramare contro l'esecutivo. C’è chi nella tragedia - spiega Bettini al Corriere dell a Sera - soffia sul fuoco per calcoli politici, secondo me, del tutto sballati; chi cerca di lucrare qualcosa con un giro di valzer di maggioranze, di ministeri, di premier; e chi, infine, cerca di guidare la barca nella tempesta con serietà, passione e dedizione, come stanno facendo Conte e il suo governo. Ci vogliono decisione politica e ascolto della scienza, con una sola priorità: la difesa della vita degli italiani. Manca una piena consapevolezza che ci confrontiamo con una delle più indecifrabili emergenze della storia moderna. Si deve operare dentro un quadro incerto; nel quale ogni errore costa vite umane e danni sociali e economici irreparabili. Siamo (questa volta sì!) in uno stato di eccezione, che comporta anche procedure eccezionali".

"Sarebbe perfino banale - prosegue Bettini - negare errori e confusioni. Aggiungo, però, che è facile fare le “anime belle” quando non si hanno responsabilità dirette e si può agevolmente criticare e giudicare. Vado, però, al sodo dei risultati di queste settimane. Il virus è in decrescita. Gli italiani hanno mostrato generalmente disciplina e solidarietà. E quindi fiducia nel potere pubblico. Le misure a sostegno dei lavoratori, delle imprese, delle famiglie e del potenziamento del sistema sanitario ammontano già a 76 miliardi. Il prossimo decreto ne vale altri 155 circa. C’è un ingente fondo per prestiti agevolati e garantiti alle imprese. Ci siamo battuti bene in Europa con Gualtieri, e da lì potrebbero arrivare 35 miliardi senza condizionalità per spese sanitarie dirette e indirette legate al coronavirus".

"Possibile - prosegue Bettini - che dobbiamo rimestare anche in queste ore difficili nella “piccola” politica, dovrebbe essere, invece, il momento della “grande” politica, che riflette, azzarda vie nuove, scommette su un futuro diverso. Non ho ricette. Ma di una cosa sono sicuro: non si può continuare a essere subalterni a un capitalismo cieco e disumano; al disprezzo per l’ambiente e la salute del pianeta; all’idea selvaggia e autocentrata che i poveretti sono un effetto collaterale dello sviluppo con cui convivere tranquillamente".