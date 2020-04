Coronavirus, "Stranieri in giro? E' inaudito. Interrogazione parlamentare"

Monta il caso sollevato da 'Storie Italiane' e rilanciato da un editoriale di Affaritaliani.it: chiunque arrivi in aereo in Italia dall’estero può circolare per cinque giorni liberamente sul territorio nazionale, senza chiedere nessun permesso né sottoporsi ad alcun controllo preventivo, se non la normale misurazione automatica della febbre applicata in tutti gli aeroporti (clicca qui per leggere l'articolo). Ora si muove anche la politica. Imminente un'interrogazione parlamentare di una giovane e brillante deputata di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.

“Non è ammissibile che i viaggiatori che arrivano dall’estero in un aeroporto italiano possano circolare tranquillamente in Italia per giorni senza alcun obbligo se non quello di sottoporsi alla misurazione della febbre”, dichiara ad Affaritaliani.it Augusta Montaruli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Ue della Camera dei Deputati.

“Quanto denunciato stamattina dalla trasmissione 'Storie Italiane' e poi ripreso da Affaritaliani.it è inaudito. E’ un insulto al senso del dovere e ai sacrifici degli italiani costretti da più di un mese a doverose restrizioni e impossibilitati a spostarsi da una città all’altra. Il Governo applicherebbe trattamenti differenti danneggiando i propri cittadini due volte. Così infatti si vanificano gli sforzi degli italiani e si mette in pericolo la salute pubblica. Non si raggiungerà mai il giorno del contagio zero se abbiamo persone che scorrazzano dove vogliono come potenziali untori senza obblighi di isolamento e senza test di positività”, continua Montaruli.

“Chiediamo conto al Governo di questa assurdità. Presenterò un’interrogazione parlamentare per avere risposta immediata e far in modo che le restrizioni valgano per tutti, anche per chi viene da un paese straniero senza favoritismi assurdi da parte di questo esecutivo”, conclude la deputata di Fratelli d'Italia.