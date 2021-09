Corte Ue, Pannella "imbavagliato" dalla Rai. Risarcimento postumo per lui

Corte Ue, Pannella "imbavagliato" dalla Rai. Risarcimento postumo

Marco Pannella si prende la sua rivincita, ma ormai è troppo tardi per godersela. Il leader dei Radicali dopo 5 anni dalla morte ottiene dalla Corte Ue un importante riconoscimento. Ha stabilito, infatti, - si legge sul Giornale - che la Lista Pannella era stata "fortemente marginalizzata, se non esclusa dal dibattito politico mediatico", riconoscendo a titolo di danno morale una somma pari a 12mila euro che lo Stato dovrà versare entro tre mesi. Una vittoria postuma che farebbe piacere al vecchio leader radicale, che ha visto certificata la violazione del diritto a ricorrere di fronte all’inerzia della Commissione parlamentare di vigilanza Rai. E a quest’organo infatti che la legge in Italia affida la gestione diretta delle tribune politiche, ma la Commissione dal 2008 a oggi «non ha mai adottato l’atto di avvio», sottolineano in una nota i Radicali italiani.

L’ultima sciabolata dell' ex leader radicale - prosegue il Giornale - viene accolta con soddisfazione da segretario e tesoriera dei Radicali Italiani, Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini, che plaudono a una sentenza con cui la Cedu "segna la strada per un primo rientro nella legalità dell’Italia sul fronte del diritto all’informazione" e mette fine alla "impunità della Commissione di vigilanza Rai, che per troppo tempo ha permesso ai partiti di decidere le regole del servizio pubblico in contrasto con leggi e Costituzione ma senza doverne rispondere nei tribunali".