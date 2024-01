Cortellesi al posto di Schlein. Pazza idea Pd: "Lei la leader morale della Sx"

Pd, il nome di Cortellesi che piace tanto alla sinistra. Le mosse tra i dirigenti dem

Mentre molti dirigenti del Pd stanno insistendo per convincere Elly Schlein a sciogliere le riserve e a candidarsi per le Europee, con l'obiettivo neanche troppo velato di "liberarsene" spedendola a Bruxelles, avanza un nome per la sua successione, quello di Paola Cortellesi. L'attrice e regista, fresca del clamoroso successo del suo film "C'è ancora domani", campione d'incassi al botteghino, è considerata da una buona parte del partito la leader morale della sinistra. Il primo segnale concreto - si legge su Il Foglio - è arrivato ieri durante una premiazione a Roma, il sindaco Gualtieri ha voluto omaggiare personalmente la regista in Campidoglio con la "Lupa capitolina". Ma le sue parole sono sembrate qualcosa di più di un semplice ringraziamento.

"Un riconoscimento - ha detto Gualtieri - per il suo contributo fortissimo artistico e culturale alla nostra città. Un legame importante sia per la produzione cinematografica sia per quello che ha fatto negli anni per la città. La vogliamo ringraziare e onorare oggi per come ha saputo raccontare Roma nei suoi film. La sua ultima opera "C'è ancora domani" - ha concluso Gualtieri - è stata un'operazione importantissima"- Cortellesi non si è sbilanciata, ma ha ringrazio gli abitanti di Testaccio, unico quartiere dove non avevo ancora girato. "Se ho combinato qualcosa di buono è grazie alla cura con cui mi ha cresciuto la mia famiglia. Mia mamma è qui, mio padre non c’è più ma da romano se la starà ridendo con un ‘bella de papà'”, ha concluso Cortellesi tra gli applausi dei presenti. Paola Cortellesi si è ormai guadagnata la nomina di leader morale della sinistra, chissà che presto non possa diventare anche la segretaria del partito, che non ha mai smesso di cercare una guida sicura.