Covid, De Luca: “Mezze misure mandano Italia al manicomio, non condivido linea governo”

"Non condivido la linea del Governo italiano che rimane la linea delle mezze misure che servono a produrre due risultati: prolungare l'epidemia e mandare l'Italia al manicomio. Le zone gialle, le zone gialle rafforzate, le zone arancioni, le zone rosse, poi consentiamo la mobilità, le visite una volta al giorno al parente o all'amico, i comuni si possono spostare entro l'arco dei 30 chilometri. Tutte idiozie che nessuno è in grado di controllare: sono finzioni. E' preferibile prendere misure chiare e semplici. Meglio queste che costringere tutti a un calvario quotidiano che sta mandando all'esaurimento nervoso tutta Italia". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in un videomessaggio postato su Facebook.

"Io sono per avere un unico colore per tutta Italia, una zona arancione - spiega - Prendiamo un'unica misura, almeno fino alla fine di gennaio vediamo di capire come evolve la situazione. L'unica deroga la si può fare per regioni che sono in condizioni pesanti. Mi riferisco a qualche regione che irresponsabilmente, e non si capisce bene per quale situazione, è stata sempre tenuta in zona gialla e oggi paga drammaticamente scelte sbagliate. Mi permetto di suggerire al Governo: anziché avere una quantità enorme, incontrollata e ingestibile di misure mezze e mezze, siano adottate misure semplici che valgono per tutta Italia all'insegna della prudenza fino a fine gennaio. E' un atto di responsabilità capire qual è la conseguenza del periodo festivo". "E' inutile aprire e poi richiudere per altri due mesi. Noi vogliamo aprire tutto ma aprire per sempre - ribadisce il presidente della Regione - non per finta per poi richiudere dieci volte di più. C'è già una ripresa di epidemia, dobbiamo arrivare a fine gennaio per capire davvero qual è la condizione del nostro Paese".

CORONAVIRUS: DE LUCA, 'IN CAMPANIA CAMPAGNA VACCINAZIONI MIRACOLO CON FORZE A DISPOSIZIONE'

"In Italia dobbiamo vaccinare 64 milioni di cittadini: una sfida gigantesca, mai vista in Italia e nel mondo. Abbiamo iniziato la campagna di vaccinazione il 31 dicembre, il 27 è stata una giornata di propaganda. Oggi la Campania è per percentuale di utilizzo di vaccini al 70% insieme con la Toscana, prima regione d'Italia. Quello che facciamo lo facciamo avendo 15mila dipendenti nella sanità in meno rispetto per esempio al Veneto, che ha un milione di abitanti meno di noi, all'Emilia-Romagna, al Piemonte". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo DE LUCA. "Stiamo facendo miracoli per le forze che abbiamo a disposizione - ribadisce in un videomessaggio postato su facebook - e il risultato della Campania dovrebbe essere incrementato ogni volta del 30%. Non è la stessa cosa fare la campagna di vaccinazione avendo 15mila dipendenti in più o in meno".