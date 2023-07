Covid, ok alla commissione d’inchiesta. Ira Conte: “Un plotone d’esecuzione”

Covid, dalla Camera ok alla commissione di inchiesta

Via libera dell'Aula della Camera alla proposta di legge che punta alla istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid in Italia. Il testo, approvato a Montecitorio con 172 voti a favore, nessun contrario e quattro astenuti, passa al Senato. I deputati M5S non hanno partecipato alla votazione finale lasciando l'Aula. Nemmeno quelli del Pd hanno partecipato alla votazione, ma sono rimasti nell'Emiciclo sventolando le tessere di voto. Dopo la proclamazione del risultato i deputati di maggioranza hanno urlato in coro "Verità, verità".

Durante l’esame della proposta ci sono stati attimi di tensione con le proteste dei deputati del Movimento 5 stelle, del Partito democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra. Alcuni emendamenti, infatti, presentati dall'opposizione per includere nel testo anche l'operato delle Regioni, sono stati bocciati dopo aver ricevuto parere negativo dalla maggioranza e dal governo. "Per favore spiegateci perché' non sono incluse le Regioni in questa proposta di legge", ha chiesto Marco Furfaro del Pd rivolgendosi ai banchi della maggioranza.

Conte: "Commissione Covid plotone esecuzione contro me e Speranza"

"Come l'avete confezionata questa commissione di inchiesta sul Covid è un plotone di esecuzione politica che ha due nomi: Conte e Speranza", ha evidenziato il leader M5s Giuseppe Conte. "Pensavamo di aver toccato il fondo – ha continuato - sentendo quello che dichiaravano gli attuali esponenti di maggioranza durante la pandemia, e invece lo tocchiamo oggi con l'istituzione della commissione Covid: noi siamo stati i primi a volerla perché' io per primo mi vorrei interrogare sul perché' mi sono trovato con un sistema sanitario pubblico incapace di affrontare una pandemia. Ma come l'avete confezionata tiene fuori tutto il cuore pulsante, le Regioni, e tutte le filiere di comando", ha aggiunto.

