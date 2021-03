Covid, Salvini: "Aprile il mese delle riaperture. No a nuove restrizioni"

"No". E' secca è chiarissima la risposta di Matteo Salvini alla domanda di Affaritaliani.it se la Lega sia d'accordo sull'ipotesi che per tutto il mese di aprile non ci sia alcuna zona gialla in tutta Italia, stando a quanto affermano i tecnici e, pare, anche il ministero della Salute che intendono andare avanti con la linea del rigore.



"Siamo al lavoro perché Aprile sia il mese della Rinascita, delle riaperture, del rilancio. Il sostegno più efficace è il ritorno al lavoro: gli Italiani hanno tenuto duro un anno, si meritano il ritorno alla Vita", conclude il segretario della Lega.



