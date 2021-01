Pd: "Errore grave una crisi al buio". Lega: "Calciomercato dei parlamentari"

IL DIBATTITO ALLA CAMERA PRIMA DEL VOTO DI FIDUCIA AL GOVERNO

Governo, Lega: è calciomercato deputati, Mastella talent scount

"Gli italiani sono di fronte a uno spettacolo disarmante, immondo e indegno: una sorta di calcio mercato dei parlamentari con improbabili talent scout come Mastella, e lo dico non tanto per esprimere un giudizio morale su Mastella ma pensando al giudizio che dava su quelli che ora chiamate 'costruttori', la principale forza politica del suo governo cioe' il M5s. I termini piu' gentili allora erano traditori, venduti, voltagabbana. Come si puo' conciliare quello che si diceva allora con ora?". L'ha detto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera nella dichiarazione di voto contro la fiducia al governo. E ha continuato: "Questo si spiega guardando i motivi per cui e' nato questo governo e cioe' solo contro un leader, Matteo Salvini, e contro un partito, la Lega, solo per la paura di non trovarsi piu' al governo. Quando non si hanno idee e visione, tutto poi e' possibile".

GOVERNO: DELRIO, 'CRISI AL BUIO ERRORE GRAVE, INCERTEZZA SUL FUTURO'

"Questo è il giorno della chiarezza e della trasparenza: come democratici italiani rinnoveremo a lei e al governo la nostra fiducia, senza dubbio. La scelta di aprire una crisi al buio è un errore grave ed è incomprensibile per i cittadini". Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, intervenendo in Aula a Montecitorio. Rivolgendosi al presidente di Iv, Ettore Rosato, Delrio rimarca come la crisi "interrompe il dialogo e il rilancio dell'azione di governo che insieme le forze di maggioranza avevano deciso".

Governo: Pd a Conte, serve subito patto legislatura

"Abbiamo bisogno di un governo ambizioso che sappia sciogliere i nodi e le difficolta' incontrate fino a qui, per questo chiediamo un nuovo patto di legislatura, che sappia indicare le priorita'. E' il tempo di affrontare questo patto di legislatura: lei ha detto che lo faremo presto, noi abbiamo fiducia che sara' cosi' perche' il Paese non puo' aspettare". Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, durante le dichiarazioni di voto per la fiducia al governo.

Governo, Delrio (Pd) a Conte: serve esecutivo forte non per sopravvivere

"Occorre un governo forte, ambizioso e saldo: lei non e' qui per sopravvivere ma per dare orizzonte di forza e di dignita'" all'azione di governo. Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, intervenendo a Montecitorio, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Governo: Gelmini a Conte, FI alternativa a questa maggioranza

"Se lei avra' i numeri vada avanti a governare, ma se come crediamo i numeri non ci sono, si dimetta e consegni al presidente Mattarella la gestione di questa crisi".Lo dice la capogruppo di FI alla Camera, Maria Stella Gelmini, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in aula a Montecitorio. "L'avversario da battere non e' solo il Covid, ma la disoccupazione e il fallimento delle aziende, noi stiamo discutendo inutilmente mentre l'Italia affonda: chiedere la fiducia sembra essere diventato un appuntamento annuale e se i suoi governi durano un anno qualche ragione ci sara'. Un minimo di autocritica ce la saremmo aspettati. Non avete voluto prendere atto di questa crisi", ha continuato. "La nostra Sagunto e' fuori da questo palazzo dove troppi italiani sono disperati per le conseguenze della pandemia - ha detto Gelmini - noi siamo profondamente europeisti, autenticamente liberali e ci sono tra noi i socialisti ma per queste ragioni noi siamo alternativi alle forze che compongono questa maggioranza. Un socialista non puo' stare con Bonafede che ha abolito la prescrizione, un autentico liberale non puo' essere dalla parte di un governo dirigista e statalista che vessa i cittadini con le cartelle esattoriali. La sua e' una maggioranza che nasce da un patto di potere - ha aggiunto Gelmini - con una maggioranza cosi' risicata come si possono approvare le riforme costituzionali? non avete i numeri nemmeno per approvare lo scostamento di bilancio, altro che riforme costituzionali.

Meloni a Conte: "Mi sono vergognata per il mercimonio"

"Avvocato Conte, stamattina io mi sono vergognata per lei, non solo per quell''Aiutateci' che tradiva la sua disperazione, ma per il mercimonio che ha inscenato in quest'Aula nel tentativo" di darne dignita'". Cosi' la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo di Giuseppe Conte. "Voliamo alto... con la Mastella airlines", ha aggiunto.

Governo: Meloni, difficile governo cdestra con questo Parlamento

"Siamo pronti a governare, con il centrodestra, ma sarebbe difficile in un Parlamento a maggioranza grillina", come quello attuale. Cosi' la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo di Giuseppe Conte.

Governo, Meloni: fate rimpiangere la Prima Repubblica

"Fate rimpiangere la Prima Repubblica, perche' nella Prima Repubblica c'erano gli stessi partiti e cambiava il presidente della Repubblica. Qui cambiano i partiti ma resta lo stesso presidente del Consiglio". Cosi' la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo di Giuseppe Conte.

Governo, Meloni: Conte-Barbapapa' ma stavolta gioco non riesce

"Penso che stavolta il gioco non vi riuscira' perche' mi piace pensare che in questo Parlamento ci sia ancora un briciolo di buonsenso". Cosi' la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo di Giuseppe Conte. Meloni ha chiamato il presidente del Consiglio Barbapapa', accusandolo di 'trasformismo'.

GOVERNO: RICCIARDI (M5S), 'A CHI HA SCELTO STRADA IRRESPONSABILITA' DICIAMO CIAO'

"Presidente, le diciamo di andare avanti. Su questa strada riteniamo di avere molti compagni di viaggio. A chi ha deciso di seguire un'altra strada, quella dell'irresponsabilità, diciamo semplicemente ciao senza alcuna nostalgia". Così Riccardo Ricciardi, vicecapogruppo del M5S alla Camera, intervenendo dopo le comunicazioni del premier Conte. "L'Italia grazie a questo governo ha riconquistato fiducia in Europa, partendo dalla determinazione del M5S nel non accettare più gli schemi dell'austerità, unita alla tradizione europeista del Pd e al contributo di Liberi e Uguali. Oggi dobbiamo ribadire che le forze che hanno ottenuto questo risultato sono determinate più che mai a continuare questo percorso, e lo faranno strette attorno a Giuseppe Conte. Non vediamo concrete motivazioni per provocare una crisi nella settimana in cui avremmo dovuto varare il decreto per ristorare milioni di italiani", aggiunge.

Governo, Borghi: Ve ne andrete come chi occupato casa e defecato per terra - "Presidente Conte, lei se ne andrà quando la montagna di guano che è stata accumulata sotto il tappeto sarà così enorme da non poter essere più nascosta. Ve ne andrete come chi lascia la casa dopo averla occupata: dopo aver distrutto e rubato tutto, dopo aver defecato al centro della stanza". Così il deputato della Lega, Claudio Borghi, intervenendo in aula, alla Camera, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla situazione politica in seguito alle dimissioni delle ministre di Iv.

Governo: Camera; Fassina (Leu), responsabili si strutturino - "Non arrivino responsabili in ordine sparso per galleggiare fino a fine legislatura ma una componente in grado di strutturarsi in una alleanza politica". Lo dice nell'Aula della Camera Stefano Fassina di Leu nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio. "Continueremo a segnalare errori eventuali ma con lealta' verso il governo e la maggioranza. Ora rimettiamoci al lavoro", ha concluso.

Governo: Bordo (Pd), crisi causata da narcisismo esasperato Nessuna alternativa al governo Conte - "La crisi e' stata causata dal narcisismo esasperato di qualcuno. A chi lancia messaggi rasserenanti rispondo che bisognava pensarci prima. La rottura e' profonda: qualcuno ha pensato di far saltare il Pd senza riuscirci". Lo dice nell'Aula della Camera Michele Bordo del Pd nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio. "Non abbiamo spirito di rivalsa o vendetta verso Iv, ma bisogna essere seri. La mancanza di una prospettiva politica per la coalizione e' stato il problema principale. Ora bisogna lavorare alla costruzione di una coalizione che sia una maggioranza politica che elabori una alternativa vera alla destra populista", ha concluso, ribadendo: "per noi non ci sono alternative a questo governo. Dobbiamo assicurare la continuita' ed evitare avventure incomprensibili. La maggioranza ci sara', o ognuno si assumera' le proprie responsabilita' davanti al Paese".