Governo, Draghi si dimette. Verso scioglimento Camere. Brunetta: lascio FI

Brunetta lascia Forza Italia



Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta lascia Forza Italia. Lo annuncia in una nota nella quale afferma che "non votando la fiducia a Draghi, Forza Italia ha tradito la sua storia e i suoi valori. Non sono io che lascio, è Forza Italia che lascia se stessa".

GOVERNO. ECCO COSA PREVEDE IL 'DISBRIGO AFFARI CORRRENTI'

Il Governo Draghi rimarrà in carica fino alla formazione di un nuovo esecutivo, "per il disbrigo degli affari correnti". Questo perchè, il Paese non può restare senza un governo, pena la paralisi amministrativa. Nello specifico, il 'disbrigo degli affari correnti' prevede che l'esecutivo si limiti ad assicurare una continuità amministrativa e adottando atti urgenti. In particolare - spiega Openpolis.it - potrà emanare decreti legge in quanto dettati da casi di necessità e urgenza ed esaminare i relativi disegni di conversione; esaminare i disegni di legge di ratifica dei trattati, i ddl di delegazione europea e della legge europea se si tratta di atti dovuti, in quanto adempimento ad obblighi internazionali o derivanti dall'appartenenza all'Ue.

Al contrario, il Governo non potrà esaminare nuovi disegni di legge, a meno che non siano imposti da obblighi internazionali; potra' approvare decreti legislativi solo se serve ad evitarne la scadenza dei termini; non dovra' adottare nuovi regolamenti ministeriali o governativi, a meno che la legge o obblighi internazionali non impongano altrimenti, oppure che siano necessari per l'operatività della pubblica amministrazione o per l'attuazione di riforme già approvate dal parlamento; non procedere con nomine o designazioni che non siano vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, o che comunque non siano procrastinabili fino all'entrata in carica del nuovo governo.



Crisi governo: Casellati alle 16.30 e Fico alle 17 da Mattarella

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella riceverà oggi alle 16.30 la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, e alle 17.00 il presidente della Camera, Roberto Fico. Lo si apprende da fonti parlamentari.

Governo, Letta: scelta di potere fatta sui divani di una villa

La giornata di ieri "ha cambiato completamente la percezione della posta in gioco". Coloro che hanno scelto di far cadere il governo Draghi non votando la fiducia "hanno completamente sbagliato i loro conti, seduti sui divani di una villa di Roma hanno scelto di fare una scelta di convenienza, di potere, senza capire che il Paese questa scelta non l'ha capita". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta nel corso della riunione dei gruppi parlamentari dem alla Camera.

Governo, presidenti Camere nel pomeriggio da Mattarella



Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale i presidenti delle Camere, ai sensi dell'art. 88 della Costituzione. Lo comunica il Quirinale in una nota. "Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse", recita l'articolo richiamato nella nota del Colle.



Draghi si dimette,governo in carica per affari correnti

"Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei ministri professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto, il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti". E' quanto dichiara in un video dal Quirinale il Segretario generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti.

Governo: Draghi ha lasciato il Quirinale

Il presidente del consiglio Mario Draghi ha lasciato il Quirinale dopo il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il colloquio e' durato poco meno di mezz'ora.

Govenro: Letta a gruppi Pd, soli a difendere le scelte giuste

"Voglio esprimere un grande grazie a tutti voi per come abbiamo vissuto anche quetso passaggio cosi' impegnativo. In questa stessa sala sei mesi fa applaudivamo la scelta che avevamo accompagnato di rieleggere il presidente della Repubblica Sergio mattarella. Eravamo convinti di aver fatto bene il nostro dovere. Siamo in questa stessa sala oggi, abbiamo un sentimento diverso, ma l'orgoglio di aver fatto il nostro lavoro ed essere stati coerenti e' lo stesso". lo ha detto Enrico Letta ai gruppi parlamentari Pd. "Siamo stati soli a difendere la linearita' delle scelte giuste pe ril nostro Paese", ha aggiunto Letta.

Governo: Crippa, alle 10 assemblea del Gruppo M5s Camera

Alle 10 è in programma un'assemblea del gruppo del M5s alla Camera. Lo ha reso noto il capogruppo Davide Crippa, che non ha voluto rispondere a chi gli domandava se resterà nel Movimento né commentare l'epilogo della giornata di ieri al Senato, dove il suo partito non ha votato la fiducia al premier Mario Draghi.

Draghi al Quirinale da Mattarella

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e' giunto al Quirinale per comunicare le sue "determinazioni" al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Francia: Draghi statista eccezionale, si apre periodo di incertezza

Le previste dimissioni del presidente del Consiglio dei ministri italiano, Mario Draghi, "pilastro per l'Europa", apre un "periodo di incertezza", ha stimato oggi la segretaria di Stato francese per l'Europa, Laurence Boone. "L'Italia entrerà in un periodo forse un po' meno stabile di quello che abbiamo visto prima", ha detto Boone, ex capo economista dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico, al microfono di France Inter. "Voglio qui rendere omaggio a Mario Draghi che è uno statista eccezionale, che è un partner per la Francia, abbiamo lavorato bene insieme, è un pilastro per l'Europa", ha aggiunto. Alla domanda se la sua partenza annunciata fosse una cattiva notizia, Laurence Boone ha spiegato che aprirà "un periodo di incertezza" e che "i periodi di incertezza" non mettono mai "tutti molto a proprio agio".

Draghi a deputati: grazie, a volte anche cuore banchieri è usato "Grazie per il lavoro svolto"

"Grazie per questo" applauso, "certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato. Grazie anche per il lavoro svolto". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, ringraziando i deputati per il lungo applauso che gli è stato tributato dall'aula di Montecitorio.

Draghi alla Camera per annunciare le dimissioni accolto con un applauso dell'Aula. IL VIDEO

Draghi, ora al Colle per comunicare le mie determinazioni

"Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato chiedo di sospendere la seduta per recarmi dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni". Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo alla Camera dopo un lungo applauso dei deputati.

Governo: Letta riunisce gruppi Pd e segreteria nazionale

Il segretario del Pd, Enrico Letta, riunira' oggi i gruppi parlamentari dem e la segreteria del Partito per fare il punto sulla crisi di governo. L'assemblea dei parlamentari avra' luogo, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio alla Camera, nella Sala del Mappamondo di Montecitorio. La segreteria si riunira', invece, nella Sala David Sassoli de Nazareno. Questo, a quanto si apprende da fonti dem.



Governo, Tajani (FI): stupiti da scelta Draghi su risoluzione Casini

"Ieri siamo rimasti stupiti dalla scelta di Mario Draghi di mettere la fiducia su una risoluzione presentata dal senatore Casini. In quel momento ha scelto il Pd e non ha scelto il centro destra di governo che gli chiedeva di andare avanti con un nuovo patto". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite a Rtl 102.5.

