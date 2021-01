Crisi governo, Camera: 321 voti a favore di Conte. C'è la maggioranza assoluta

Il governo Conte II incassa la fiducia alla Camera con 321 si', ottiene quindi la maggioranza assoluta, fissata a 315, superandola per 6 voti. Il 'soccorso' arriva dagli ex M5s del gruppo Misto non iscritti ad alcuna componente: sono in tutto 8 gli ex pentastellati che votano a favore dell'esecutivo. In aiuto del governo c'e' anche il si' della deputata di Forza Italia Renata Polverini, che annuncia l'addio al partito, e il voto favorevole della renziana Rostan (ma non e' una sorpresa, lo aveva gia' annunciato). In tutto, i voti extra maggioranza, sono 10: 8 ex M5s, 1 Forza Italia, 1 Italia viva. Italia viva, che si e' astenuta (in 27), 'perde' 3 voti: Vito De Filippo tornato nel Pd, Portas che non ha partecipato al voto, e Rostan che ha votato a favore.

Nello specifico, la maggioranza, orfana dei renziani, poteva contare alla Camera sulla carta su 12 voti di Leu (presenti al 100 per 100, scorrendo i tabulati della votazione); 188 di M5s (il gruppo conta 191 deputati, ma il presidente Fico non vota e 2 gli assenti giustificati per malattia); 93 Pd (presenti al 100 per 100 alla votazione), quindi 293 voti a favore. A questi si aggiungono i 4 delle Minoranze linguistiche, i 3 del Maie, gli 11 deputati di Centro democratico di Tabacci, per un totale di 311 voti favorevoli e gia' previsti. Si sono quindi aggiunti 'a sospresa' i voti favorevoli di 8 deputati ex M5s del Misto: Benedetti, Aiello, Aprile, Fioramonti, De Giorgi - che gia' in altre occasioni aveva votato a favore del governo - Ermellino, Lo Monte e Trano, portando i si' a quota 319. A cui va aggiunto il si' di Polverini e il si' della renziana Rostan, per un totale di 321 voti favorevoli.

"La Camera dei deputati, udite le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri sulla situazione politica in atto, le approva". Questa la risoluzione della maggioranza su cui il governo ha posto la questione di fiducia. Il testo e' stato sottoscritto da Movimento cinque stelle, Partito democratico, Liberi e uguali e dalle componenti del gruppo Misto Maie (Movimento associativo italiani all'estero), Centro democratico e minoranze linguistiche.

Governo: D'Inca', a Camera grande prova che rafforza Conte

"Oggi Giuseppe Conte ha illustrato un programma di rilancio del Paese che ha ricevuto fiducia da un'ampia maggioranza alla Camera. Grande prova che rafforza il presidente e rida' vigore alle forze che sostengono il progetto. Spero domani al Senato si ripeta lo stesso risultato". Lo scrive su twitter il ministro M5s Federico D'Inca'.

Governo: Orlando, pensavamo maggioranza avesse meno voti

"Pensavamo qualcosa in meno e pensavamo qualcosa in piu' della minoranza perche' mancano molti No. Un risultato importante al di la' di Italia Viva". Lo ha detto il vice segretario del Pd, Andrea Orlando, al Tg2 Post commentando il voto di fiducia alla Camera.