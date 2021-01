Crisi governo, ecco i primi responsabili: Nencini, lady Mastella, De Falco e..

L’operazione responsabili è partita oggi pomeriggio dopo le parole del ministro dem Dario Franceschini che ha aperto “senza vergogna” a nuovi sostegni alla maggioranza. Come spiega Il Giornale, la tenuta al Senato è garantita da 166 voti, che sono 8 in più rispetto alla maggioranza necessaria di 154, dalla quale sono esclusi i 6 senatori a vita. Numeri alla mano, a Conte basterebbe trovare solo 11 responsabili per andare alla conta vincente in Parlamento e dare inizio al Conte ter, sostituendo i voti di Italia viva.

La maggior parte dei "disponibili" arriverebbe dal gruppo Misto, i cui membri hanno già fornito supporto alla maggioranza in diverse occasioni. Altri "disponibili" potrebbero essere ex grillini espulsi in passato che ora verrebbero richiamati al senso di responsabilità in un momento di bisogno. Pare al momento escluso che qualcuno dei 18 senatori di Iv entri tra i responsabili, anche se in politica non è detta l'ultima parola fino al voto.

I nomi più caldi sarebbero quelli di Riccardo Nencini, Sandra Lonardo (moglie di Clemente Mastella), gli ex M5s Gregorio De Falco, Mario Michele Giarrusso, Saverio De Bonis; Raffaele Fantetti (Movimento Associativo Italiani all'Estero) del gruppo Misto, Maurizio Buccarella, anche lui nel Misto; poi Carlo Martelli e Antonio Merlo. Nella conta rientrerebbero anche Paola Nugnes, Tommaso Cerno, Tiziana Drago e Lello Ciampolillo.