Crosetto: "In Procura è andata benissimo. Nulla da chiarire, abbiamo parlato"

E intanto il ministro Crosetto querela "Il Giornale"

"Benissimo". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde alla domanda di Affaritaliani.it su come sia andato l'incontro con il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, che lo ha ascoltato ieri intorno alle 18.10 a piazzale Clodio. Avete chiarito tutto? "Non è che dovessi chiarire qualcosa, abbiamo parlato. E sono soddisfatto". Ribadisce le sue parole pronunciate nell'intervista al Corriere della Sera? "Ribadisco quello che ho detto in Parlamento", afferma il titolare della Difesa.



QUERELA A IL GIORNALE - "Ieri ho avuto un incontro con il procuratore capo di Roma. Un incontro cordiale ed istituzionale nel quale abbiamo parlato del tema da me sollevato nell'intervista al 'Corriere della Sera'. Oggi quasi tutti i quotidiani danno dell'incontro una rappresentazione corretta. 'Il Giornale' invece inventa di sana pianta un titolo gravemente diffamatorio, totalmente falso costruito evidentemente con il solo intento di infangare": cosi' in una nota il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Un atto gravissimo per il quale ho dato immediatamente mandato di denunciare in ogni sede possibile. La cosa piu' grave e' che non si puo' trattare di un errore perche' a tutti e' stato chiaro che si trattava di un colloquio per chiarire i concetti da me espressi anche nelle sedi istituzionali. Il titolo e l'articolo del 'Giornale' rivelano invece la chiara volonta' di mistificare la realta' e trasmettere un messaggio, lo ripeto, tanto diffamatorio quanto falso, inaccettabile. Non posso ora esimermi dal capirne la ratio e soprattutto i mandanti", ha aggiunto Crosetto.