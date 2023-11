Regionali Campania, Sangiuliano sfida Fico: resta il terzo incomodo De Luca

Giuseppe Conte è pronto ad appoggiare un candidato del Pd in Puglia ma in cambio vuole l'ok di Elly Schlein a Roberto Fico in Campania

Nel Centrosinistra gli occhi sono puntati sulle prossime elezioni regionali in programma l'anno prossimo. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.iit, Giuseppe Conte è pronto ad appoggiare un candidato del Pd in Puglia ma in cambio vuole l'ok di Elly Schlein a Roberto Fico in Campania, dove però c'è il nodo, ingombrante, di Vincenzo De Luca, Governatore uscente che sta sparando sulla segretaria Dem da settimane e che potrebbe candidarsi da indipendente favorendo così il Centrodestra.

Cambiando versante politico, a destra, le attenzioni si concentrano su Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura e napoletano doc. L'ex direttore del Tg2 è gradito a tutte le compagini di governo e può essere un facile punto d'incontro, quindi, tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.