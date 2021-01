"Dal M5S nessuna paura delle elezioni. Conte il candidato premier? Vedremo..."

"Nessuna paura delle elezioni, anche se secondo me si andrà al voto per le Politiche tra due anni". Con queste parole il deputato del M5S Emilio Carelli risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sia vero che tra i parlamentari pentastellati ci sia il terrore delle urne, come dicono e scrivono in molti.



Alleanza con il Pd e LeU? "Escludo che si andrà al voto nei prossimi mesi - spiega Carelli - visto che ci sono le premesse per organizzare una maggioranza e un nuovo governo, ma qualora ci fossero davvero le elezioni la strada sarebbe quella di chiedere ai nostri militanti e iscritti al Movimento, attraverso la piattaforma Rousseau, in che modo dovremmo presentarci di fronte agli italiani. Un sondaggio per capire sia necessario e opportuna un'alleanza con il Pd e con LeU".



Conte candidato presidente del Consiglio della coalizione Pd-M5S-LeU? "Nell'attuale legge elettorale non c'è l'indicazione del presidente del Consiglio e quindi si vedrebbe dopo il voto", conclude Carelli.