Davide Casaleggio: "Il M5s con Conte ha perso 6mln di voti". E su Grillo...

Davide Casaleggio: "Oggi nel M5s decidono in 3 o 4, un tempo eravamo in migliaia"

Davide Casaleggio interviene dopo l'ospitata di Beppe Grillo da Fazio. Il figlio di Gianroberto, fondatore del Movimento 5 Stelle, usa parole forti nei confronti dell'attuale leader del partito creato da suo padre: "La nuova gestione non c'entra niente con l'idea iniziale. Giuseppe Conte - tuona Casaleggio a Libero - é un monocandidato, i grillini devono cambiare nome. Non c’è più partecipazione dal basso e il dramma è che si sta ripetendo. Ogni volta che per una regione si cala un nome dall’alto, buono o cattivo che sia, si sta dicendo che gli iscritti non devono più partecipare, non hanno voce". Per il figlio di Gianroberto "una volta erano migliaia di persone a decidere, oggi sono 3 o 4. Fra l’altro, non si capisce il perché di queste scelte visto che alle elezioni hanno sempre perso". E fa notare che "uno dei motivi per cui è nato il M5s era quello di portare la gente a votare e di riportare a votare chi aveva disertato le urne. E invece…".

Davide Casaleggio dice che alle ultime elezioni il M5s ha perso 6 milioni di voti, "che non sono proprio arrivati alle urne, gente delusa e disgustata come me». Quando la gestione era della Casaleggio, sostiene, "io non conoscevo gli iscritti, né conoscevano Beppe, nessun amico d'infanzia, nessun nepotismo. Tutte le persone elette - prosegue Casaleggio a Libero - sono state veramente elette dal basso. Alle ultime Europee abbiamo avuto 5mila persone candidate e oltre 100 mila persone che hanno deciso chi tra quelle 5 mila si poteva candidare. Cittadini davvero scelti da altri cittadini. Ora questo non succede più". Critica anche la decisione di accedere ai fondi pubblici del 2 per mille: "Si ripiega sul finanziamento pubblico come ultima spiaggia perché non ci sono più i volontari che appendono i volantini". Ma Beppe Grillo non lo scarica: "L'altra sera in tv é stato chiarissimo, chi vuole capire...".