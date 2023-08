De Angelis, nuova bufera: ha assunto il cognato alla Regione Lazio

Regione Lazio, De Angelis ha assunto il cognato nel suo staff

Nuova polemica su Marcello De Angelis. Come riporta Repubblica, ha assunto come componente del suo staff, Edoardo Di Rocco, fratello della sua compagna. "Si tratta di un incarico fiduciario, da prassi assegnato senza concorso. E stando a quanto riferito dall’entourage di Francesco Rocca, il contratto sarebbe stato firmato all’insaputa del presidente, ignaro del legame di parentela tra Di Rocco e De Angelis, malgrado quest’ultimo sia per lui una delle persone più fidate che in passato ha anche lavorato al suo fianco nella Croce Rossa".

L'opposizione non ci sta. "Una tesi a cui il Pd stenta a credere e non essendo riuscito a farlo dimettere quando De Angelis negò la verità processuale della strage di Bologna, ci riproverà presentando un’interrogazione in consiglio regionale, se il responsabile della comunicazione istituzionale nel frattempo non dovesse ripensarci e strappare quel contratto da 110 mila euro elargito al cognato", scrive Repubblica.

"Quali sono i titoli o le esperienze professionali di questa persona?", domanda il capogruppo dem in Regione, Mario Ciarla. Riguardo l’altro fronte ancora aperto, il consigliere e neo esponente di Azione, Alessio D’Amato, chiede "di invitare in consiglio regionale i rappresentanti dei familiari della strage neofascista di Bologna".