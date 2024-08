Decaro a La Piazza: "Io candidato alla Regione Puglia? Manca più di un anno, faremo le nostre valutazioni"

La Piazza, l'intervento di Decaro

"Io candidato alla Regione Puglia? Manca più di un anno, faremo le nostre valutazioni", così Antonio Decaro a La Piazza, la kermesse di affaritaliani.it che si tiene a Ceglie Messapica (Brindisi) dal 29 al 31 agosto. L'ex sindaco di Bari eletto a maggio a Bruxelles come europarlamentare è in corsa per la candidatura da parte del Partito democratico (e il Campo largo?) in Puglia dopo i due mandati di Michele Emiliano.