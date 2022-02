Caro-bollette, il governo accelera. Verso un decreto da 7-8 miliardi di euro

Caro-bollette, governo al lavoro



Il governo prova ad accelerare sul nuovo intervento per arginare il caro bollette: secondo quanto si apprende, si lavora in queste ore per tentare di portare al più presto il decreto in Consiglio dei ministri. Fonti di Palazzo Chigi non escludono una convocazione già domani, martedì 15 febbraio. Stande alle ultime indiscrezioni, l'intervento contro il caro-bollette, a favore sia di imprese, soprattutto medio-piccole, sia delle famiglie, dovrebbe essere tra i 7 e gli 8 miliardi di euro.



