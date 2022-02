Caro bollette, pronto il decreto. Quanti soldi, quando e a favore di chi

Caro bollette, decreto a favore di famiglie e piccole e medie imprese



Ci siamo. Salvo colpi di scena dell'ultima ora, come confermano più di una fonte di governo ad Affaritaliani.it, domani, venerdì 18 febbraio, il Consiglio dei ministri si riunisce per approvare il tanto atteso decreto per contenere l'esplosione dei costi delle bollette di gas e luce, che stanno seriamente mettendo a rischio molte imprese nonché i bilanci delle famiglie italiane.

Al momento, sempre secondo le fonti di governo, l'entità del provvedimento dovrebbe essere di 8 miliardi di euro. Una cifra ben più alta dei 5 inizialmente previsti. Lo slittamento da martedì scorso a domani è servito proprio per consentire ai tecnici del Ministero dell'Economia di reperire le risorse, visto che il decreto verrà finanziato con risparmi di bilancio e attraverso altri interventi (come ad esempio i proventi delle aste co2) e non con un nuovo scostamento di bilancio (che il premier Mario Draghi non vuole per non indebolire l'Italia nella trattativa durissima con Bruxelles sul Patto di Stabilità).

Gli 8 miliardi di euro andranno ad abbattere i cosiddetti oneri di sistema e, quindi, dovrebbero alleggerire le bollette per le famiglie e per le imprese medio-piccole, comprese quelle agricole. Allo stesso tempo, il governo sta studiando come aumentare l'estrazione del gas per evitare di essere in balia totale degli approvvigionamenti dall'estero (legati alle tensioni geopolitiche).

LA PROPOSTA DI SALVINI/ Bollette: Salvini, intervenire su extra profitti grandi aziende - "Caro-Bollette è emergenza nazionale, interventi devono essere urgenti e importanti. È necessario pensare a intervento fiscale, limitato nel tempo, su extra-profitti di grandi aziende grazie all’aumento dei prezzi, per destinare quei miliardi a piccole/medie imprese in difficoltà". Così il leader della Lega Matteo Salvini su Twitter.



