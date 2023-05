Decreto lavoro, via libera dal Consiglio dei ministri. Le misure

Ok al decreto lavoro, tutti i provvedimenti



Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto lavoro.

Per quanto riguarda i "contratti a termine, quello che ho letto non è quello che troverete nella norma perché l'obiettivo non era certo quello di rendere più precario l'utilizzo di questi strumenti ma di rendere più agevole l'interpretazione di una norma che in questo momento ha delle difficoltà applicative", ha detto la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone al termine del cdm.

"Questo è un governo di legislatura i nostri non sono interventi spot, hanno una una visione", ha aggiunto Calderone a chi le chiede delle critiche avanzate sul fatto che il provvedimento sul lavoro sia senza una visione.

"Abbiamo approvato il pacchetto lavoro - ha aggiunto la ministra - In una giornata dedicata al governo e ai lavoratori, anche il governo ha introdotto dei provvedimenti importanti a sostegno delle famiglie con un intervento sul cuneo contributivo e poi c'è un intervento annunciato da tempo che è l'introduzione del nuovo strumento di inclusione sociale, l'assegno di inclusione".



LAVORO, LA LEGA: GRANDE SODDISFAZIONE PER AUMENTI DI STIPENDIO, TAGLIO AI FURBETTI, SOSTEGNO AD AZIENDE E PERSONE CON DISABILITÀ

Aumenti di stipendio, con particolare attenzione per alcune categorie fragili come vedove e vedovi, sostegno alle imprese e alle persone con disabilità con incentivi per chi le assume, riforma del reddito di cittadinanza per punire i furbetti e proteggere chi non può lavorare.

Grande soddisfazione della Lega al termine del CdM del Primo Maggio. E oggi pomeriggio, a Brescia, Matteo Salvini e i ministri del partito entreranno nel dettaglio: se altri preferiscono le polemiche, il governo risponde con i fatti. Così fonti della Lega.





I PUNTI PRINCIPALI DEL DECRETO APPROVATO DAL GOVERNO