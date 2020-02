Decreto Milleproroghe, il governo pone la fiducia alla Camera

Il governo, con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto alla Camera la questione di fiducia sul decreto legge milleproroghe. Proseguono intanto a palazzo Chigi i tavoli di lavoro per l'Agenda 2023: alle 14.30 su Europa e autonomia differenziata; alle 17.30 su giustizia e informazione. In mattinata invece il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato il Primo ministro del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani.