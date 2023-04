Def, bagarre alla Camera. Il Pd lascia l'Aula, FdI chiede scusa. VIDEO

Montecitorio approva il Def dopo il ko di ieri della maggioranza, ma scoppia la bagarre

Venerdì di caos alla Camera chiamata a rivotare sul Def dopo lo scivolone di ieri della maggioranza. Il capogruppo di FdI Foti attacca l'opposizione e il Pd insorge per poi abbandonare l'Aula. In seguito il voto: la risoluzione di maggioranza passa con 221 a favore, 115 i contrari. In precedenza FdI aveva chiesto scusa "agli italiani e alla premier". Momenti di tensione per il verde Angelo Bonelli che ha avuto un malore dopo il suo intervento. Portato all'ospedale Gemelli per accertamenti.



Angelo Bonelli

Tremaglia (FdI): "Chiediamo scusa a italiani e a Meloni"

"Ieri eravamo qui, non eravamo a casa. Non c'era nessuno a spasso. Noi ieri eravamo presenti in Aula, avevamo 5 assenti come Fdi, la maggior parte dei quali per ragioni di salute. Detto questo, noi ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità. Dobbiamo chiedere scusa ai nostri elettori e al governo, che sta lavorando bene. Dobbiamo chiedere scusa, io personalmente, al presidente Meloni, la quale a noi di Fdi ha dato sempre esempio di umiltà e di serietà". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Tremaglia, intervenendo in Aula durante la discussione generale sul Def e sulla nuova Relazione al Parlamento.

Molinari (Lega): "Lega si assume responsabilità ma a Giorgetti non si può che dire grazie"

"Ci prendiamo la nostra quota di responsabilità ma non c'è nessuna crisi politica, nessun messaggio che si voleva dare a qualche ministro e anzi per quando riguarda Giorgetti gli diciamo grazie per quanto ha fatto". Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, durante le dichiarazioni di voto in Aula alla Camera sul Def e la nuova relazione sullo scostamento di bilancio, dopo la bocciatura di ieri.