Forze Armate, FdI: "Bene le spese per la Difesa al 2% del Pil"

Aumento spese militari, "sbagliato parlare di ‘corsa al riarmo’"



"La guerra in Ucraina con l’invasione Russa ha fatto tornare di attualità il problema della sicurezza e degli armamenti. Considero sbagliato, però, parlare di ‘corsa al riarmo’. Fratelli d’Italia ritiene che la nostra Nazione abbia bisogno di investire e risolvere al più presto non solo il problema dell'invecchiamento, della riduzione degli organici e il vergognoso precariato del personale militare ma anche di garantire alle Forze Armate tutto il necessario per la sicurezza dei nostri uomini e donne in divisa e del Paese stesso". Lo afferma ad Affaritaliani.it Salvatore Deidda, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Difesa alla Camera dei deputati, dopo le polemiche esplose sui social per la decisione di aumentare le spese militari



"Ben venga, quindi, la decisione di portare al 2% del Pil le spese destinate al comparto Difesa. Per molti anni ci è stato raccontato, in maniera strumentale e demagogica, che le Forze Armate non sarebbero più state necessarie. Molti, spinti da un antimilitarismo e finto pacifismo di sinistra, le hanno dileggiate. In troppe occasioni la Difesa ha subito tagli, usato come bancomat per altre necessità. Ciononostante, seppur tra mille difficoltà, i nostri militari non hanno mai fatto mancare il loro supporto, in Italia e all’estero, in tutti i teatri operativi. Per mantenere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale è necessaria una forza militare credibile e Fratelli d’Italia si è sempre spesa e sempre continuerà a battersi affinché tutto questo possa avvenire”.

