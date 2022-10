Della Vedova: "Nel Cdx ci sono pro-Putin. Tajani ministro? Stia più attento"

Governo: Della Vedova, in maggioranza forte posizione pro Putin

"Le parole di Berlusconi sono gravi, inumane e dimostrano un’insensibilità verso quello che sta succedendo in Ucraina. Quella con Putin è una vicinanza politica e personale che Berlusconi non ha mai rinnegato, neanche in campagna elettorale".

"Dentro la maggioranza c’è un deciso posizionamento Pro Putin, diverso da quello che l’Italia ha tenuto fino adesso e che l’Europa si aspetta da noi". Lo ha detto a SkyTg24 il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova.

"Inoltre, mi ha stupito – ha sottolineato Della Vedova - che Tajani abbia detto che fosse una storia vecchia, salvo poi essere smentito dall’audio. Se vuole fare il Ministro degli Esteri dovrebbe essere più accorto”, ha concluso Della Vedova.