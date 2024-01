Delmastro: "Pozzolo? Non ho sentito nulla, portavo il cibo avanzato in auto"

Caso Pozzolo, Delmastro si smarca: "Non ho visto e sentito niente. Ero fuori in cortile"

La vicenda Pozzolo agita FdI, nel mirino finisce ancora una volta il sottosegretario Delmastro, è stato lui ad invitare alla festa nel Biellese il deputato con la pistola. L'esponente del partito di Meloni, già rinviato a giudizio per il caso Cospito, spiega la sua versione dei fatti. "La dinamica - dice Delmastro a Repubblica - posso raccontarla. Era una festa in un Comune molto piccolo del Biellese. Anche il deputato Pozzolo ha una casa in quella zona. È passato davanti alla Pro Loco, ha riconosciuto le macchine della mia scorta e l'auto di mia moglie, e ha intuito che potevamo essere lì. Io gli ho detto di venire pure per un brindisi. Ma poi io dell'esatta dinamica non so nulla perché non ero presente quando è successo il fatto, e quando sono rientrato era già accaduto tutto".

"Stavo raccogliendo il cibo avanzato per andare via. Avevo quattro buste da portare in auto. Dalla Pro Loco alla macchina saranno 200 metri. Ero uscito con le prime due. Ritorno indietro per prendere le altre due e - prosegue Delmastro a Repubblica - sento la moglie di quello che è stato ferito, che poi è il marito della figlia di uno della mia scorta, che grida "un botto... un botto". Mi si gela il sangue e cerco di capire. Ho pensato che fosse esploso un petardo... e invece sento la moglie che dice "ma allora non hai capito... era un colpo di pistola. Sono rimasto basito. A Pozzolo gli ho detto di venire, ma mai avrei immaginato che portasse una pistola. Tra l'altro io ho il terrore delle armi, se l’avessi immaginato gli avrei detto di non venire. Mi sento sfortunato. Vai a una festa di Capodanno, esci per buttare la monnezza, torni, e trovi un puttanaio della m...Buon anno un cazzo".