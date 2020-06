Delrio risponde a Bonomi: “La politica fa danni? Parli dell'evasione fiscale”

DELRIO "EVASIONE FISCALE PIÙ DANNOSA DI CATTIVA POLITICA"

"Non credo, come dice Bonomi, che la politica faccia piu' danni del coronavirus. Casomai bisogna stimolare la politica a fare scelte giuste coraggiose. Nel dibattito pubblico andrebbe sottolineato che gli evasori fiscali danneggiano il Paese più della cattiva politica", così il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, a Circo Massimo su Radio Capital, ha commentato le parole di ieri del neopresidente di Confindustria che aveva dichiarato come la politica sia più dannosa del virus.

Delrio: stimolare politica verso scelte giuste e coraggiose

"Bisogna stimolare la politica a fare scelte giuste e coraggiose - ha sottolineato l'ex ministro delle Infrastruttre e dei Trasporti - Abbiamo bisogno di fare scelte strutturali per rendere piu' competitivo il sistema, vorrei che Bonomi ogni tanto parlasse di quanto l'evasione fiscale sia un cancro per il Paese". L'esponente del Pd ha detto poi che "Conte e' stato impegnato in un'emergenza senza precedenti, e mi pare abbia riportato il Paese sulla strada giusta. Se adesso deve cambiare passo? Dobbiamo cambiare passo tutti".

DELRIO, 'SONO PER DARE I SOLDI MA SE HA PIANO INDUSTRIALE SERIO'

"Negli interventi serve semplificazione ma anche selettività. Sono per dare i soldi ad Alitalia, ma se ha un piano industriale credibile, serio. Abbiamo bisogno di sostenere il settore aereo complessivamente, non di buttare soldi pubblici perché così passa la nottata. C'è bisogno di piani con respiro medio-lungo. In tutto questo ragionamento, le forze sociali ed economiche ci possono e ci devono dare una mano", ha concluso.