Mariani dal M5S passa alla Lega: "Gente pratica che va subito al dunque"

M5s, il deputato Felice Mariani passa alla Lega

"Lascio il M5S e passo alla Lega. Il motivo è semplice: il mio è un disagio covato da tempo. Mi occupo di sport e avendo avuto poca considerazione ho detto basta, nel Movimento non mi hanno mai fatto toccare palla". Il deputato Felice Mariani, ex campione di judo, lo ha dichiarato all'Adnkronos, spiegando i motivi del suo passaggio al partito di Matteo Salvini. "Perché ho scelto la Lega? Per una serie di considerazioni: hanno dei progetti interessanti sullo sport, sono molto pratici, vanno subito al dunque. Sono più smart".

"E' chiaro che mi dispiace per i tanti colleghi che ho conosciuto, dei quali rimango amico. Rimpianti certamente ce ne sono, è una separazione. Ma nella vita se vuoi andare avanti e migliorare devi saperti scegliere gli allenatori giusti. E io ho sempre scelto i migliori", conclude l'ex pentastellato Mariani.