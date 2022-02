Di Maio-Belloni, perplessità e imbarazzo al Copasir. Inside

Di Maio-Belloni, la foto del pranzo e l’imbarazzo del Copasir

Il caso nato dalla candidatura al Quirinale, bruciata in poche ore, del capo del Dis Elisabetta Belloni è destinato ad avere ancora strascichi. Ma il focus non è più tanto sull’opportunità o meno ti tirare in ballo il numero uno degli agenti segreti nelle trattative per la corsa al Colle, già ampiamento dipanato, quanto piuttosto sull’incontro a pranzo in un ristorante nel centro di Roma tra la stessa Belloni e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.



Un pranzo sbandierato dal titolare della Farnesina con un post sui social, corredato non solo da una foto che immortala i due commensali, ma anche da parole attribuite all’alta funzionaria. Ed è proprio questo episodio ad essere diventato il vero caso nelle ultime ore, al punto che ieri il sito Dagospia non escludeva le dimissioni della civil servant entro il fine settimana e al punto che sempre ieri è dovuto intervenire Franco Gabrielli, Autorità delegata alla Sicurezza, per stoppare indiscrezioni stampa circa la volontà del Governo di chiederne un passo indietro: “Il direttore del Dis Elisabetta Belloni gode della mia piena fiducia", ha detto in maniera secca all’Ansa.

Di Maio-Belloni e l’audizione già programmata al Copasir

Tutto finito, allora? Mica tanto. Caso vuole che la settimana prossima sia in programma l’audizione al Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, proprio del tandem Di Maio (martedì)-Belloni (mercoledì). Un appuntamento dedicato ad altri temi e soprattutto già programmato (come ha fatto sapere via Twitter il deputato di FI e membro del Comitato, Elio Vito: "Comunque, ora ve lo dico, il Copasir aveva già previsto di audire la prossima settimana Di Maio e Belloni, ad ora di pranzo"), ma che inevitabilmente finirà per incrociare le polemiche delle ultime ore.

Di Maio-Belloni, lo stupore nelle stanze del Comitato per tempi, luogo dell’incontro e amicizia ostentata

Sarà o meno oggetto delle audizioni, che comunque verranno secretate, sta di fatto che in ambiente Copasir la notizia del pranzo ha destato stupore. Ma a suscitare meraviglia, riferiscono ad Affaritaliani.it, “non è la condotta di Elisabetta Belloni, bensì quella del ministro Di Maio”. Gli umori prevalenti nelle stanze dell’organo bicamerale, insomma, sono di “scarso apprezzamento soprattutto per la finalità che è parsa strumentale e cioè finalizzata solo ad una lotta politica interna al Movimento”.



Ma non c’è solo la tempistica, che appunto si presta ad una lettura strumentale dell’appuntamento. Dal Copasir filtrano perplessità pure per il luogo prescelto: “Di incontri Di Maio ne può fare quanti ne vuole, ma sarebbe stato più opportuno scegliere una sede istituzionale, soprattutto se poi si decide di pubblicare foto e dichiarazioni dell’appuntamento”, racconta un membro del Comitato ad Affari. A dirlo in chiaro, interpellato dal nostro giornale, è invece Elio Vito: “Non ho apprezzato la pubblicazione della foto e delle dichiarazioni di Belloni da parte del ministro Di Maio”. Da membro del Copasir, poi, ribadisce: “Non credo, però, che saranno oggetto delle audizioni, peraltro già previste. Per lo meno non sarà una questione che solleverò io”.



L’atmosfera generale nelle stanze del Comitato rimane di imbarazzo. Tant’è che sul capo del Dis c'è chi si limita a dire a mezza bocca: “Per il ruolo che ha, è giusto che lei taccia, ma se sono state riportate parole sue è altamente probabile che sia stata informata preventivamente e che quindi ne fosse al corrente”.

Si registra un certo disagio e disappunto, infine, per “il rapporto di amicizia con Belloni che Di Maio ha voluto ostentare. Questo scivolare sui rapporti personali è una caduta di stile da parte del ministro. Non ha senso dire di essere amico del capo del Dis - fa trapelare inoltre il parlamentare che siede al Copasir -. E se c’è un rapporto, di certo non lo scrivi nero su bianco, ma te lo tieni per te”…

LEGGI ANCHE

Colesterolo alto: ecco 7 formaggi a cui puoi non rinunciare

Violentata 15enne, "dice che l'abbiamo stuprata, siamo nella me...". Le chat

Speranza nei guai, "curare con tachipirina? Errore costato migliaia di morti"