Dichiarazione dei redditi, Renzi il senatore più ricco con 3,2 milioni di euro

Senato, Renzi il più ricco a Palazzo Madama: ecco le dichiarazioni dei redditi 2022

Matteo Renzi è il Paperon de' paperoni tra i senatori. Le ricche conferenze in Arabia Saudita da Bin Salman, insieme ad altre attività, hanno reso il leader di Iv il senatore con il reddito più alto. Lo si evince dalle dichiarazioni del 2022, l'ex premier - si legge su Repubblica - ha scavalcato il senatore a vita Renzo Piano che deve accontentarsi della piazza d’onore. Con una dichiarazione di 3 milioni e 217 mila euro Renzi, in questo momento, risulta essere anche il più ricco del Parlamento. Manca però ancora la dichiarazione dei redditi di Antonio Angelucci, l’imprenditore della sanità privata oltre che editore di Libero, Il Giornale e Il Tempo, che probabilmente riconquisterà il primo posto visto che nel 2022 aveva dichiarato 4 milioni e 581 mila euro. Manca alla Camera anche la dichiarazione dell’avvocato Giulia Bongiorno che nel 2022 aveva un reddito complessivo di 2 milioni e 928 mila euro.

Renzi - che annuncia anche la trasformazione della società di consulenza da lui fondata in holding di partecipazioni (da Ma.Re. consulting a Ma.Re. holding) - ha migliorato di poco più di 600 mila euro la sua dichiarazione dei redditi 2021, che si era fermata a 2 milioni e 584 mila euro. Supera a palazzo Madama - prosegue Repubblica - i redditi del senatore a vita e archistar internazionale Renzo Piano che complessivamente ha dichiarato 2 milioni e 901 mila euro. Di questi 2,5 milioni sono i redditi prodotti e tassati in Francia e 389.521 euro quelli tassati in Italia. Giulio Tremonti nella dichiarazione dei redditi 2022 ha un complessivo di 2 milioni e 594 mila euro e conquista il terzo posto. L’anno precedente si era fermato a un pur ragguardevole 1 milione e 588 mila euro.