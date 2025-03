Difesa, Crosetto: "Non esiste deterrenza occidentale senza gli Usa". E sul governo: "Niente sfaldamenti"

Difesa, Crosetto: "Non esiste deterrenza occidentale senza gli Usa"

"Dobbiamo fare affidamento sugli Stati Uniti, non esiste deterrenza occidentale senza gli Usa, di questo dobbiamo esserne consapevoli". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da Radio24. "Non ci molleranno mai, non abbandoneranno la Nato e noi - ha aggiunto -. È chiaro però che disinvestiranno dall'Europa. Hanno decine di migliaia di militari americani e investimenti per la difesa europea, semplicemente si ritireranno. Abbiamo solo chiesto tempo per costruire una sostituzione".

Crosetto: "Nel piano europeo c'è un approcco industriale e poco strategico"

"Nel piano europeo, che finalmente ha cambiato nome da 'Rearm Europe' a 'Readiness 2030', c'è un approccio molto industriale e poco strategico. Il tema è la costruzione della difesa non quante armi produrre. Non puoi costruire una difesa dicendo: armiamoci. Costruisco la mia difesa in relazione a ciò che mi aspetto, se c'è la Russia in Ucraina mi indirizzo da quella parte. Non si risolve comprando più armi", ha rimarcato il ministro Crosetto.

"Per la difesa europea c'è un approccio nazionale, ma l'indebitamento non deve pesare sugli Stati - ha aggiunto per cui serve una visione europea, ma mi pare che siamo fermi alle dichiarazioni d'intenti. Se la difesa è un prerequisito per le democrazie - ha proseguito Crosetto - un piano deve durare 15-20 anni per cui il debito che facciamo adesso dobbiamo spalmarlo in un tempo lunghissimo e non pretendere di ammortizzarlo in pochi anni. Noi cerchiamo di spiegare questo: chiediamo un metodo che non impatta sul debito. Il nostro è un approccio meno mediatico e più razionale che condivido con Giancarlo Giorgetti - conclude - inoltre si possono usare anche soldi privati per la produzione di armi".

Crosetto: "Non vedo sfaldamenti nella maggioranza"

"Non vedo sfaldamenti particolari in maggioranza, anche perché la strada della politica estera in questo momento è abbastanza dritta e consente poche deviazioni. Siamo all'interno di un'alleanza occidentale nella quale stiamo benissimo e alla quale non c'è alternativa, se non scomparire", ha detto il ministro. "Sono segnali normali nella competizione politica all'interno di qualunque nazione - ha sottolineato -. Ognuno lancia messaggi ai propri elettori, avviene a sinistra e a destra, maggioranza o opposizione".