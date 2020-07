Dl Semplificazioni in Cdm lunedì-martedì. Patuanelli: “Non ci saranno condoni”

Dl Semplificazioni, Patuanelli: Cdm lunedì al massimo martedì

Il Dl Semplificazioni sarà in Consiglio dei ministri che si terrà lunedì 6 luglio nel pomeriggio o al massimo martedì 7 mattina. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, a Class Cnbc. "Stiamo cercando di fare il miglior lavoro possibile - ha detto - ed è meglio prendersi un giorno in più. Credo che il Consiglio dei ministri sarà lunedì pomeriggio o martedì mattina. E' in corso un preconsiglio per arrivare poi rapidamente in pubblicazione in Gazzetta ufficiale".

Top Dl semplificazioni, Patuanelli: "Inizia un percorso importante, agire su appalti"

TOP Dl semplificazioni, Patuanelli: "Con il Dl semplificazioni inizia un percorso importante, penso che bisogni agire sugli appalti". Continua il ministro dello Sviluppo economico nell'intervista a Class Cnbc.

Dl Semplificazioni: Patuanelli, non ci saranno condoni

"I condoni non faranno parte di questo provvedimento", ossia del Dl semplificazioni. "Non esistono condoni, questo governo non ha intenzione di fare condoni, né in campo edilizio né in altri". Ha dichiarato ancora il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, durante l'intervista, a Class Cnbc.