Venerdì, 18 dicembre 2020 - 19:06:00

(fonte Lapresse) Dl sicurezza: dal Senato ok alla fiducia con 153 sì, via libera definitivo Via libera nell'Aula del Senato al dl sicurezza, approvato con voto di fiducia. Sono stati 153 i voti favorevoli, 2 i contrari e quattro gli astenuti. Il Dl, che riforma i decreti Salvini, doveva essere convertito in legge entro domenica prossima, 20 dicembre. DL SICUREZZA VIA LIBERA: CENTRODESTRA UNITO AL SENATO, NON PARTECIPA A VOTO FIDUCIA Il centrodestra marcia unito sul dl SICUREZZA e non partecipa al voto di fiducia stasera al Senato. Lega, Fdi e Forza Italia hanno deciso una strategia comune. A differenza degli alleati, il partito azzurro, però, è rimasto in Aula, come annunciato dal senatore Lucio Malan.