Lazio, Donatella Bianchi fa bene a tenersi lontana dalla Raggi: ecco perchè

Donatella Bianchi fa bene a tenersi lontana dalla Raggi: ecco perchè

Si muovono cose dalle parti dei Cinque Stelle. A breve – come noto - ci saranno le elezioni regionali nel Lazio e il centrosinistra ha fatto di tutto per perdere cominciando con il presentarsi diviso. Se qualche piccola chance teorica ce la potrebbe avere Alessio D’Amato, attuale assessore alla Sanità, Mister Covid, per il suo impegno vaccinale, le speranze di vittoria di Donatella Bianchi, giornalista Rai uscita dal cappello magico di Giuseppe Conte sono nulle, una presenza formale o poco di più.

Tuttavia c’è modo e modo di perdere e chiaramente la Bianchi vorrebbe farlo con onore, anche per il suo passato. Ed è per questo che la candidata, che è stata presidente del WWF Italia ed è attualmente Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, si è tenuta – aldilà delle dichiarazioni di circostanza - il più possibile lontana da Virginia Raggi, l’ex sindaca di Roma ora semplice consigliera di opposizione. C’era riuscita eroicamente fino a due settimane fa quando ha dovuto cedere e l’ha incontrata il 16 gennaio scorso presso la costosissima sede in Campo Marzio, insieme ad una delegazione di consiglieri capitolini dei Cinque Stelle.