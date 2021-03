Dopo-Carfagna, eletto Mandelli (FI). Azzurri spaccati. 120 voti alla Calabria

Il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli è stato eletto vice presidente della Camera con 248 voti.Il suo era il nome indicato questa mattina dal partito di Silbio Berlusconi come successore di Mara Carfagna, nel frattempo diventata ministro. Tuttavia, la decisione aveva suscitato molti malumori nel gruppo azzurro nel quale, per giorni, i nomi più accreditati sembravano essere quelli di due donne: Stefania Prestigiacomo e Annagrazia Calabria.

Peraltro, anche nel M5s non è stata gradita la scelta di non indicare una donna, decisione auspicata in un post pubblicato dai pentastellati proprio oggi su Facebook. Con ogni probabilità, insomma, si è creato un asse tra i malpancisti di Forza Italia e parte del M5s, tanto che Calabria ha ottenuto ben 120 voti. Altri 13 voti sono andati a Simone Baldelli, che ha già ricoperto in passato questa carica e che era altro nome papabile. Infine, 8 preferenze sono andate all'ex ministro Stefania Prestigiacomo.