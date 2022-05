Draghi: "Lavrov in tv? Parole oscene. Italia sulle armi non cambia posizione"

Guerra Russia Ucraina, Draghi: "Difesa dei valori dell'Ue e della Nato"

Il governo vara il Dl Aiuti, una misura da 14 mld che si aggiungono ai 15 già stanziati in precedenza per alleggerire le bollette di gas e luce degli italiani. Il premier Draghi in conferenza stampa rivendica la bontà di un decreto che elargisce un bonus di 200 euro una tantum per 28 milioni di lavoratori e pensionati. "Senza ricorrere a scostamento di bilancio". È questo, sottolinea Draghi, "il senso del governo stesso", perché affronta il caro vita, sostiene le imprese e le famiglie più deboli e contiene la frenata della ripresa economica". Draghi affronta anche i temi caldi del momento, come la guerra in Ucraina. Il premier è molto duro sull'intervento in tv del ministro degli Esteri russo Lavrov: "Da lui parole aberranti e oscene. L’Italia gli permette di esprimere opinioni anche se false". Sull'invio di armi all'esercito di Zelensky, Draghi tira dritto. "Siamo un paese democratico, c'è una varietà di posizioni è abbastanza normale, ma la posizione italiana sulla politica estera, la guerra in Ucraina e la lealtà agli alleati non è in discussione, grazie alla politica fatta da questo governo e all'impegno preso al momento dell'insediamento".

Draghi ha letto un passaggio del discorso di insediamento alle Camere e ha ribadito che l'Italia agisce in "difesa dei valori della Ue e dell'Alleanza Atlantica". Draghi è molto deciso anche sulla questione del pagamento del gas russo in rubli. "E' necessario che la Commissione europea esprima un parere legale chiaro sul pagamento in rubli. E' l'unico modo per tenerci tutti uniti, se non c'è chiarezza o linea di condotta ogni paese fara come crede. Io ho detto che per me si tratta di una violazione contrattuale - ha aggiunto - quello che ho detto per ora esclude questa possibilità". Per questo sto aspettando con ansia la posizione della commissione, che darebbe sostegno a una mia posizione personale, per altro condivisa da altri".

