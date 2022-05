Draghi al Congresso Cisl: "Qui per fare quello che serve all'Italia". I VIDEO

Draghi: "Siamo qui per fare quello che serve all'Italia, non per stare fermi"

"Esserci per cambiare” è una frase diretta, che racchiude anche il senso di questo governo. Siamo qui per fare quello che serve all’Italia, ai lavoratori, alle imprese - non per stare fermi. E siamo qui per farlo insieme a voi – alle parti sociali", le parole di Draghi al congresso della Cisl a Roma.



Draghi: "Auspico che collaborazione con sindacati possa rafforzarsi"



"I risultati raggiunti dal Governo sono il prodotto di un metodo che ci siamo dati insieme. Auspico che questa collaborazione possa rafforzarsi ulteriormente", le parole di Draghi al congresso Cisl a Roma. / Palazzo Chigi

Draghi cita l'economista Tarantelli: "L'utopia dei deboli è la paura dei forti"



"Oggi, mentre le ragioni della forza tentano nuovamente di prevalere nel cuore dell’Europa, voglio ricordare l’insegnamento di un economista che ha dato molto all’Italia, alla sua civiltà del lavoro. “L’utopia dei deboli” – diceva Ezio Tarantelli – “è la paura dei forti”. Lo dimostra la storia del movimento dei lavoratori nel nostro Paese. È così che si costruisce la forza di una democrazia libera. Per questo, abbiamo scelto senza esitazioni di metterci al fianco di un popolo aggredito. Per questo abbiamo condannato senza esitazioni gli attacchi neofascisti alla sede di un sindacato. Dobbiamo difendere la forza delle istituzioni democratiche, i loro valori fondanti. Dobbiamo mantenere una prospettiva economica, sociale, civile condivisa. Dobbiamo continuare a “esserci per cambiare”.", le parole di Draghi al congresso della Cisl a Roma. / Palazzo Chigi

Leggi anche: