Durigon ad Affaritaliani.it-La Piazza: "Mi batterò su pensioni, cartelle e..."

Claudio Durigon, deputato della Lega e coordinatore del partito guidato da Matteo Salvini nel Lazio, scrive al direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, nel giorno in cui inizia La Piazza, l'evento di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi), e all'indomani delle sue dimissioni da sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze.



La lettera al direttore Angelo Maria Perrino

Di CLAUDIO DURIGON

Caro direttore, è con sincero rammarico che non parteciperò a La Piazza di Affaritaliani. Come sai, avevo accettato con piacere il vostro invito ma in queste ore ritengo doveroso dedicare un po’ di tempo alla mia famiglia. Ero desideroso di potermi confrontare con voi, soprattutto su alcuni temi che mi stanno particolarmente a cuore come Quota 100 o la rottamazione delle cartelle esattoriali.



Senza l’onore e l’onere di essere sottosegretario al Mef, sono pronto a investire tempo ed energie anche per Latina, per Roma e per altre battaglie importanti. Non solo quella delle pensioni, per evitare il ritorno alla legge Fornero, ma anche la rottamazione di decine di milioni di cartelle esattoriali o per i referendum sulla Giustizia.



Grazie per l’attenzione e - statene certi - a presto!