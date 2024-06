Elena Donazzan, candidata per FdI: "I matrimoni misti favoriscono terroristi"

Elena Donazzan, candidata per Fratelli d'Italia: "I matrimoni misti favoriscono terroristi"

"I matrimoni misti fra donne cattoliche e uomini musulmani possono essere un facilitatore delle infiltrazioni del terrorismo islamico. Purtroppo il matrimonio è anche una legalizzazione, un contratto sociale che dà molti diritti agli sposi. La nostra società può essere sicuramente multietnica, ma non multiculturale". Lo afferma l'assessore regionale veneto all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan, candidata per Fdi alle prossime Europee. "Culture così diverse ravvicinate - osserva - possono rivelarsi un problema in un periodo caratterizzato da forte terrorismo. La colpa è la nostra, l'Italia si sta 'scristianizzando'".

"Ma come si può generalizzare in questo modo, sostenendo addirittura che 'i matrimoni misti favoriscono il terrorismo', come ha fatto oggi la candidata di Fratelli d'Italia Elena Donazzan? Oltre che sbagliata nei fatti e nei numeri, e inaccettabile per chi crede nella libertà, si tratta di una affermazione inumana, che non tiene conto dei sentimenti delle persone. E che, peggio, criminalizza chi sceglie liberamente di unirsi in un vincolo di amore. Il matrimonio, storicamente, è semmai sempre stato un mezzo per unire le culture. Dalle parti di Fratelli d'Italia, che vuole un'Italia gretta a chiusa, dovrebbero studiare di più. Ma evidentemente è meglio solleticare la pancia delle persone per raggranellare qualche voto che pensare al futuro del nostro paese e dell'Europa". Lo dice la dirigente di Italia Viva Teresa Bellanova, candidata alle Europee nella lista Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione Sud.

"Una frase goffa, insensata e offensiva nei confronti di bellissime famiglie e coppie miste felicemente sposate da anni. Potrei citare migliaia di casi, tra cui il mio personale: una vita insieme a Abdellah, da cui e' nato un meraviglioso figlio. A casa nostra non ci sono terroristi, solo rispetto e amore. Quelli che mancano all'assessora Donazzan. Ma d'altronde - aggiunge Bellanova - non ci si puo' aspettare niente di piu' da chi afferma che 'la nostra societa' non puo' essere multiculturale', come se la cultura, l'etica, i comportamenti, fossero scelti o imposti dalla Stato. Non e' il nostro modello di Europa".