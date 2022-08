Elezioni, l'asso di Paragone: candida Nunzia Schilirò, la vicequestore no vax

Rotti gli indugi: Nunzia Alessandra Schilirò annuncia su YouTube la sua candidatura con Italexit di Gianluigi Paragone

Nunzia Alessandra Schilirò sarà candidata con ItalExit di Gianluigi Paragone. Superato lo scoglio delle firme, la Schilirò, soprannominata Nandra, ha postato un lungo filmato su YouTube spiegando le ragioni della sua scelta e annunciando che farà parte del movimento del senatore eletto nel 2018 con il Movimento Cinque Stelle. Una scelta che dovrebbe garantire al vicequestore no-vax un posto all'Uninominale di Camera o Senato. In un video di oltre otto minuti ha commentato la sua scelta.

Chi è Nunzia Schilirò, vicequestore a Roma sospesa dal servizio

Per chi non lo ricordasse, la Schilirò di origini catanesi, e ha diretto per quattro anni la Quarta sezione della Squadra Mobile di Roma impegnata sul fronte dei reati sessuali. A fine 2021 la sua apparizione sul palco di piazza San Giovanni contro il green pass dove ha dichiarato la sua contrarietà al Governo Draghi. Per quella apparizione è stata sottoposta a procedimento disciplinare e a successiva sospensione.