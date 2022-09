Elezioni, da Cl endorsement a Giorgia Meloni? "Mettere al centro la famiglia"

Elezioni politiche 2022, Comunione e liberazione scende in campo: “Bene il voto, male astenersi”

A questo giro per chi vota Comunione e liberazione? Oggi, a poco più di due settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre, l’influente movimento cattolico ha diramato un documento dal titolo: "Il cammino verso il bene comune - alcuni criteri fondamentali per affrontare le elezioni". In sostanza un accorato appello contro l’astensionismo. Resta la domanda: a quale forza politica daranno fiducia? Alla dirompente Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia saldamente al comando nei sondaggi?

“Non siamo più da tempo su un partito solo”, rispondono dal movimento ad affaritaliani.it. “Diciamo – aggiungono - che ci interessa un certo tipo di politica che metta al centro famiglia, libera educazione, lavoro come ambito di edificazione della persona e dei giovani soprattutto”. Un po’ quello che offre la Meloni e il programma di FdI insomma, anche se non viene detto chiaramente. Per Cl comunque “bene il voto” e “male astenersi” perché “la politica non è tutto uno schifo”.

Nel documento pubblicato oggi si legge che “le prossime elezioni sono un’opportunità per la politica di riguadagnare il ruolo che in questi anni ha quasi del tutto perso". Cl indica le priorità su cui intervenire: famiglia, scuola e lavoro perché "occorre tutelare la realtà della famiglia naturale in quanto luogo aperto alla vita, ambito di maturazione della persona e nucleo della società". Per questo è necessario sostenere le famiglie "che desiderano avere o accogliere dei figli" anche "ampliando" i contributi "per l'acquisto della prima casa" e "per l'educazione dei figli" e facilitare "l'accesso a risorse e strutture per la cura di anziani, disabili e malati".