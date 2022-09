Elezioni, Di Maio senza voti si prepara a prenderle da Carfagna e Costa

Elezioni, Di Maio a rischio contro l'ex amico Costa e Carfagna

Luigi di Maio è uno spettacolo nello spettacolo di queste invero esilaranti elezioni. Dopo aver provocato la scissione dal Movimento Cinque Stelle per prolungare la legislatura che lo vedeva ministro con Draghi, ha involontariamente provocato la fine del governo stesso in quanto ha costretto Giuseppe Conte a intervenire sul premier presentando i famosi punti programmatici non negoziabili, a cominciare dal rigassificatore romano. Ma non è finita qui.

Avendo il destino il senso dell’ironia, su Giggino si sta abbattendo un’altra legnata. Essendo stato il ministro paracadutato nel collegio di Napoli Fuorigrotta rischia di essere fatto fuori perché pur essendo un collegio blindato a sinistra la candidatura dell’ex ministro Sergio Costa gli sta erodendo voti con la reale possibilità che vinca il centro–destra, mentre nell’uninominale c’è Mara Carfagna, candidata con il Terzo Polo che alla vittoria comincia a crederci veramente.

Se questo combinato disposto si verificasse, per Giggino Ministro degli Esteri si aprirebbero le porte dell’ex stadio San Paolo dove tornerebbe a fare il bibitaro. Sic transit gloria mundi quando ci si fa beffe del fato miracoloso e ci si comporta male, tradendo tutto e tutti, come dice giustamente il suo ex amico Alessandro Di Battista che lo chiama ironicamente “Di Vano” per l’inamovibilità dalla poltrona.

La cosa poi ulteriormente divertente è che non solo Di Maio rischia di restare a bocca asciutta per colpa di Costa ma che fu proprio Giggino a smaniare per farlo diventare a tutti i costi ministro dell’Ambiente, con risultati, oltretutto, disastrosi. Di Maio è napoletano d’adozione (nato ad Avellino) e Costa è napoletano e basta. La portavoce di Costa, Stefania Divertito si è fatta tre “ministrature”, due con Costa e una con Cingolani, caso unico nella storia italiana. Il Vinavil non è un’opinione…

Ma questa volta il “club del Vesuvio” dà segni di cedimento ed anzi proprio la sfida fratricida tra Di Maio e Costa può aprire la strada alla vittoria del centro–destra. Nonostante questo Di Maio recita perfettamente la parte e dichiara: "Credo che la campagna elettorale possa essere ribaltata nel risultato, dobbiamo parlare agli indecisi e lavorare come squadra. Bisogna ribaltare i pronostici come ha fatto il Napoli con il Liverpool, tutti lo davano per spacciato e ha ribaltato i pronostici.