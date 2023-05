Elezioni, è mancato l'effetto opposizione, sia per Schlein sia per Conte

Il governo esce rafforzato dal voto

Di Alessandro Amadori, politologo e sondaggista

Si è appena concluso il secondo turno delle elezioni amministrative di maggio 2023. Si è votato per il ballottaggio in 41 Comuni, e per il primo turno delle comunali in Sicilia e Sardegna. Per i comuni al voto nelle due isole il ballottaggio è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno. Il primo dato da commentare riguarda l’affluenza, in calo per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni: ha infatti votato il 49,64% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno (58,39%). Se ci concentriamo sui Comuni maggiori, quelli capoluogo, la seguente tabella sintetizza i risultati politici :

COMUNE CHI HA VINTO SITUAZIONE RISPETTO A PRIMA Ancona Centrodestra Conquistato dal centrodestra Brindisi Centrodestra Conquistato dal centrodestra Massa Centrodestra Confermato per il centrodestra Pisa Centrodestra Confermato per il centrodestra Siena Centrodestra Confermato per il centrodestra Terni Lista civica Conquistato da lista civica Vicenza Centrosinistra Conquistato dal centrosinistra

Su sette grandi Comuni, tre sono stati confermati per il centrodestra, e due conquistati dallo stesso centrodestra. In tutto, quindi, il centrodestra si porta a casa cinque città. Al contrario il centrosinistra vince solo a Vicenza (che strappa al centrodestra). L’ultima città, Terni, ha visto come protagonista assoluto l’outsider Stefano Bandecchi, fondatore di Unicusano nonché patron della Ternana, che ha espugnato la città con un suo proprio progetto politico incentrato su una lista civica.

In sintesi, il secondo turno ha premiato il centrodestra, che esce rafforzato da questa tornata elettorale, in termini di presidio dell’Italia delle città “di provincia” (in senso lato e con una valenza positiva). Un segnale favorevole per Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi; un indizio di mancato “effetto opposizione” sia per Elly Schlein che per Giuseppe Conte.