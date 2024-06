Elezioni europee instant poll alle 23: affluenza bassa, chi spera e chi trema

Elezioni europee, instant poll Affaritaliani.it Lab21.01 alle 23

Urne aperte fino alle 23 per le elezioni europee e appena chiusi i seggi Affaritaliani.it pubblicherà gli instant poll realizzati da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Nonostante il traino di moltissimi comuni al voto e le Regionali in Piemonte, l'affluenza alle urne è bassa. Neanche il 15% sabato sera. E le proiezioni degli esperti indicano una partecipazione al voto inferiore al 50%, più di 15 voti in meno rispetto alle Politiche del 2022.

Questa bassa affluenza, più marcata al Sud e nelle Isole, preoccupa soprattutto il Movimento 5 Stelle, forte nel Mezzogiorno e in parte anche Forza Italia. Il timore dei pentastellati è quello di un risultato deludente, sotto quota 15%. Mentre il partito fondato da Silvio Berlusconi teme di mancare l'obiettivo del 10% e di restare intorno al dato delle Politiche (se non sotto). Sono solo sentiment e rumor raccolti tra parlamentari e politici e ovviamente bisognerà aspettare lo spoglio delle schede.

Un'affluenza così bassa, al contrario, potrebbe favorire il Pd che a questo spera di superare di slancio quota 20% staccando nettamente il M5S e avvicinandosi a Fratelli d'Italia, che ormai non ha più come obiettivo il 30% ma la riconferma del 26% delle Politiche. La scarsa partecipazione soprattutto al Sud potrebbe anche favorire la Lega, non solo per l'effetto Vannacci, almeno così affermano i leghisti che a questo punto credono davvero nella doppia cifra.

Per le liste minora questa affluenza è una vera incognita. A lottare per arrivare alla soglia di sbarramento del 4% sono Stati Uniti d'Europa, Azione e Alleanza Verdi Sinistra. Le altre liste potrebbero ottenere un buon risultato ma il 4% appare lontano, anche se alle Europee le sorprese ci sono sempre state e tutto può accadere.