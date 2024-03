Firenze, il candidato del centrodestra sarà Eike Schmidt. E si conta su Renzi

Elezioni Firenze, il centrodestra ha scelto Eike Schmidt come candidato sindaco

Eike Schmidt sarà il candidato sindaco del centrodestra a Firenze. Lo scrive oggi il Foglio, secondo cui a completare i giochi sarebbe stata la visita di due giorni fa di Giorgia Meloni nel capoluogo toscano. Lo storico dell’arte tedesco (ma naturalizzato italiano) ed ex direttore degli Uffizi si sarebbe definitivamente convinto, sostiene il Foglio.

"La candidatura, fortemente voluta da FdI, convince anche Forza Italia e Lega. Sondaggi interni al centrodestra ne dimostrerebbero la competitività. Inoltre, è la convinzione degli alleati del centrodestra, al ballottaggio Schmidt potrebbe contare sul sostegno dell’ex premier ed ex sindaco di Firenze Matteo Renzi di cui è amico personale".

Come ricorda il Foglio, "Schmidt attualmente è direttore del museo di Capodimonte di Napoli. Anche per questo la candidatura sarà annunciata quasi all’ultimo momento, poco prima della presentazione delle liste (il voto è previsto il prossimo 8 e 9 giugno), in modo da minimizzare il periodo di aspettativa che il direttore dovrà prendere dal suo incarico a Napoli".