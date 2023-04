Elezioni Friuli, flop Pd-5S. Landini sbotta: "Ah regà, dateve 'na svejata"

Elezioni in Friuli Venezia Giulia, dopo il flop Pd-5S piovono meme - Ironia social

Se da una parte le elezioni in Friuli Venezia Giulia hanno sancito il grande ritorno del leader della Lega Matteo Salvini sulla scena politica regionale, dall'altra hanno evidenziato sempre di più il flop della "larga intesa" tra Pd e 5S, quest'ultimi doppiati persino dai no-vax. La rete, come sempre, ha colto subito l'occasione per creare meme divertenti e provocatori. L'ultima vignetta del saggio Yogananda Paramahansa per Affaritaliani vede protagonisti il segretario della Cgil Maurizio Landini, la segreteria dem Elly Schlein e il leader M5S Giuseppe Conte. Il sindacalista, piuttosto turbato per l'ennesima sconfitta della Sinistra, "striglia" così gli "alleati": "Ah regà, dateve 'na svejata perché così nun se po' anna avanti eh".