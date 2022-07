Governo, elezioni dopo l'estate. "The game is over". Vincono diktat e veti

Crisi di governo, tutti a casa: elezioni politiche il 25 settembre o il 2 ottobre

E' fatta. Si va alle elezioni politiche anticipate subito dopo l'estate. Due le date più probabili: domenica 25 settembre o domenica 2 ottobre. Ormai tutti i segnali e tutte le fonti indicano le urne come la soluzione finale di quanto sta accadendo a Palazzo Madama. D'altronde, dopo il discorso del premier Mario Draghi di questa mattina al Senato, la maggioranza si è frantumata e sta andando avanti in ordine sparso. Il Centrodestra di governo ha annunciato che voterà solo la sua risoluzione che chiede un nuovo esecutivo, profondamente rinnovato, guidato ancora da Mario Draghi e senza il Movimento 5 Stelle.



Nel frattempo Lega e Fratelli d'Italia fanno sapere contemporaneamente che Salvini e Meloni hanno avuto "frequenti contatti" (La Russa in diretta tv sulla Rai con un sorriso a 64 denti). Altro segnale inequivocabile. Non solo, fonti di Palazzo Chigi affermano che la strada del Draghi bis "non è percorribile". In tutto questo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avuto colloqui con i principali leader politici. Poi c'è il capitolo Movimento 5 Stelle. Nessuna scissione dei governisti e gelo dopo le parole di Draghi con Conte che resta fermo ai nove punti presentati a Palazzo Chigi. Alla fine, anche le fonti Pd che fino a stamattina era ottimiste sull'esito della partita in Senato, sconsolate, si lasciano andare: "Ormai è evidente che si va a votare".