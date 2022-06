Elezioni Palermo e mafia, Miccichè: "Polizzi? Ci è sfuggito, siamo sfortunati"

Elezioni Palermo, Miccichè: "E' stato un errore mio, imperdonabile"

A pochi giorni dalle elezioni per il sindaco di Palermo è scoppiato il caos, dopo l'arresto per mafia di un candidato al consiglio comunale con Forza Italia. "Se sono potente io, siete potenti voialtri!", è questa la frase emblematica pronunciata nemmeno un mese fa, nel tardo pomeriggio dello scorso 10 maggio, da Pietro Polizzi, che è finito in carcere. L'affermazione è stata captata nell'ufficio di via Casalini dell'indagato ed era rivolta ad Agostino Sansone, già condannato per mafia ed esponente del clan dell'Uditore. Immediate le reazioni della politica. Il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia fa il mea culpa. "Si è trattato - spiega Gianfranco Miccichè - di un errore imperdonabile. Noi non facciamo altro che predicare l’onestà per tutti i nostri candidati e sono veramente molto dispiaciuto". Miccichè si assume la responsabilità per l'errore ma attacca anche la sinistra.

"In passato – spiega Miccichè al Giornale - Polizzi era stato candidato persino con Orlando, e certo non voglio vedere responsabilità di Orlando che non esistono, ma lo dico per spiegare come certe situazioni, che non dovrebbero accadere, non hanno veri responsabili a parte il diretto interessato". Miccichè prova anche a prendersela con la sfortuna. "A mia parziale discolpa posso dire che avevamo il casellario giudiziario di Polizzi da cui non risultava nulla. Questo signore non aveva avuto mai un processo a suo carico, non potevamo immaginare che ci fosse una situazione del genere. Polizzi era stato ovunque, siamo stati sfortunati a incappare in questa inchiesta proprio noi. Certo: se queste intercettazioni sono del 10 maggio la magistratura avrebbe potuto avvisarci, ma immagino che non si potesse".

